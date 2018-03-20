Шайба Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Бостон»
«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:4, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей отличились Бун Дженнер, Сонни Милано, Томас Ванек, Артемий Панарин, для которого эта шайба стала 22-й в сезоне, а победный гол в овертайме на счету Кэма Эткинсона. У «Бостона» отметились Райан Донэто, Брэд Маршанд, Райли Нэш и Давид Крейчи.
Для «Коламбуса» эта победа стала восьмой подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 4:5 (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)
0:1 — Дженнер (Ванек) — 04:15
1:1 — Донэто (Хейнен, Крюг) — 15:41
2:1 — Маршанд (Миллер, Пастрняк) — 27:28
3:1 — Нэш (Маршанд, Крюг) — 36:32 5х4
3:2 — Милано (Фолиньо, Мюррей) — 36:57
3:3 — Ванек (Дженнер, Нутиваара) — 45:38
3:4 — Панарин (Фолиньо) — 51:30
4:4 — Крейчи (Хейнен, Донэто) — 51:50
4:5 — Эткинсон (Веннберг, Мюррей) — 62:55 (3х3)