Призер Олимпиады сравнил российских биатлонистов с загнанными лошадьми

Заслуженный тренер СССР Александр Привалов поделился мнением относительно российских биатлонистов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Люди перестали нормально тренироваться. Вся команда перегружена. Не знаю, что они делали, но выглядят, как загнанные лошади. Могу предполагать, что перебрали с интенсивной скоростно-силовой работой, при этом в подготовительном периоде не выполнили нормальных объемов. Чтобы говорить конкретно, нужно смотреть их планы», — заявил Привалов.

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Он также отметил, что предлагал свою помощь сборной.

«Я объяснял это Кравцову (президенту Союза биатлонистов — прим. «Газета.Ru») на тренерском совете, предлагал свою помощь, но дальше слов не зашло. А в этом году они еще усугубили. Команда находится в такой глубокой яме, что стыдно смотреть», — добавил тренер.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени.