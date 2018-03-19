Теннисистка Касаткина поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает ТАСС.
Лидирует в рейтинге румынка Симона Халеп. Второе место занимает датчанка Каролин Возняцки, на третьей строчке располагается испанка Гарбинье Мугуруса.
Ранее Касаткина уступила в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
Рейтинг WTA от 19 марта
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8290 очков;
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 7430;
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5970;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5425;
5 (6). Елена Остапенко (Латвия) — 4971;
6 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4905;
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 4625;
8 (8). Винус Уильямс (США) — 4452;
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3151;
10 (10). Ангелик Кербер (Германия) — 3150;
11 (19). Дарья Касаткина (Россия) — 2940...
25 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1920...
27 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1722...
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) — 1355...
42 (41). Мария Шарапова (Россия) — 1257...
43 (24). Елена Веснина (Россия) — 1175...