Покер Роналду принес «Реалу» победу над «Жироной»

Мадридский «Реал» победил «Жирону» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей покером отметился Криштиану Роналду, по одному мячу забили Лукас Васкес и Гарет Бэйл. У «Жироны» дублем отличился Кристиан Стуани, еще один мяч добавил Хуанпе.

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«Реал» набрал 60 очков и поднялся на третье место в таблице. «Жирона» с 43-я баллами занимает седьмую строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

«Реал» (Мадрид) — «Жирона» (Жерона) — 5:3

Голы: 1:0 — Роналду, 11; 1:1 — Стуани, 29; 2:1 — Роналду, 47; 3:1 — Васкес, 59; 4:1 — Роналду, 64; 4:2 — Стуани, 69; 5:2 — Бэйл, 86; 5:3 — Хуанпе, 88; 6:3 — Роналду, 90+1