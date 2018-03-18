«Челси» в дополнительное время переиграл «Лестер» в 1/4 финала Кубка Англии

Лондонский «Челси» в добавленное время обыграл «Лестер» в матче 1/4 финала Кубка Англии, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Альваро Мората и Педро Родригес. У хозяев мяч забил Джейми Варди.

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Также в полуфинал Кубка Англии вышли лондонский «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

Футбол. Чемпионат Англии. 1/4 финала

«Лестер» (Лестер) — «Челси» (Лондон) — 1:2

Голы: 0:1 — Мората, 42, 1:1 — Варди, 76; 1:2 — Педро, 105