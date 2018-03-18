ФИФА довольна темпами продаж билетов на чемпионат мира — 2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что руководство ФИФА довольно темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира в России.

«Продажи идут хорошо, за первый день было продано очень большое количество. Это удовлетворяет не только нас, но и ФИФА: сейчас рассказали им о темпах продаж, руководство организации осталось удовлетворенным.

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Следующий этап — продажи в билетных центрах, там будет распродаваться все, что осталось — билеты всех категорий, потому что они никогда не распродаются в первых двух волнах. Другое дело, что на какие-то матчи спрос выше, поэтому туда каких-то билетов может не быть», — цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 350 тысяч билетов на матчи чемпионата мира — 2018 продано за первые сутки второго периода второго этапа продаж.