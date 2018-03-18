«Милан» вырвал победу в матче чемпионата Италии против «Кьево»
«Милан» переиграл Кьево» в матче 29-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Хакан Чалханоглу, Патрик Кутроне и Андре Силва. У гостей мячи забили Мариуш Стемпиньски и Роберто Инглесе.
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«Милан» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии.
Футбол. Чемпионат Италии. 29-й тур
«Милан» (Милан) — «Кьево» (Верона) — 3:2
Голы: 1:0 — Чалханоглу, 10; 1:1 — Стемпиньски, 33; 1:2 — Инглесе, 34; 2:2 — Кутроне, 52; 3:2 — Силва, 82