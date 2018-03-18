Российские конькобежцы стали вторыми в зачете Кубка мира в командном спринте

Мужская сборная России по конькобежному спорту стала второй в зачете Кубка мира в командном спринте, сообщает ТАСС.

На последнем этапе в Минске россияне Артем Кузнецов, Алексей Есин и Михаил Казелин заняли третье место, пройдя дистанцию за одну минуту 22,54 секунды. Первыми стали норвежцы (1:20,89), вторыми — поляки (1:22,11).

В зачете Кубка мира российские конькобежцы набрали 314 очков. Первое место заняла сборная Норвегии (370), третьей стала команда Канады(300).