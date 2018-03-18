Конькобежец Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров

Российский конькобежец Денис Юсков стал победителем в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров, сообщает ТАСС.

На последнем этапе в Минске россиянин стал вторым, преодолев дистанцию за одну минуту 45,64 секунды. Первое место занял представитель Норвегии Сверре Педерсен (1.45,47), третьим стал его соотечественник Аллан Йоханссон (1.45,99).

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По итогам Кубка на дистанции 1500 метров Юсков занял первое место, набрав 520 очков. Вторым стал Педерсен (385), третьим — голландский конькобежец Томас Крол (320).

Ранее российская конькобежка Екатерина Шихова заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров.