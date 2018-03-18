Гол Голдобина не спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Ванкувер Кэнакс» дома уступил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дубль оформил Тимо Майер, еще по одной шайбе забросили Кевин Лабанк, Логан Кутюр и Томаш Гертл. У хозяев голом отметились российский нападающий Николай Голдобин, а также Бо Хорват и Александр Эдлер.

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

1:0 — Голдобин (Пульо, Буше) — 10:48 (5x4),

1:1 — Лабанк (Павелски, Кутюр) — 14:58 (5x4),

1:2 — Кутюр (Гертл, Бёдкер) — 16:08,

1:3 — Майер (Диллон, Демело) — 21:47,

2:3 — Хорват (Ганье, Эдлер) — 25:23 (5x4),

3:3 — Эдлер (Ганье, Седин) — 31:48 (5x4),

3:4 — Майер (Лабанк, Браун) — 46:07,

3:5 — Гертл — 59:35 (en)