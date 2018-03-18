Горнолыжница Папулова стала четвертой в слаломе на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Мария Папулова заняла четвертое место в слаломе в классе «стоя» на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

По итогам двух попыток Папулова показала результат две минуты и 1,36 секунды.

Победу в заезде одержала французская горнолыжница Мари Боше, показавшая время минута и 55,46 секунды. Серебро завоевала канадская спортсменка Молли Джепсен, проигравшая лидера 4,13 секунды. Тройку призеров замкнула немка Андреа Ротфусс — +4,64.

Еще одна российская горнолыжница Анастасия Хорошева стала девятой с отставанием в 19,86 секунды.