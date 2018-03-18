Российские лыжницы стали одиннадцатыми в открытой эстафете на Паралимпиаде

Российские лыжницы заняли одиннадцатое место в открытой эстафете 4 по 2,5 км на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

В составе сборной России выступали Наталья Кочерова, Екатерина Румянцева, Надежда Федорова и Наталья Братюк. Россиянки преодолели дистанцию за 28 минут и 18,4 секунды.

Победу в гонке одержали французские лыжницы, финишировавшие за 22 минуты 46,6 секунды. Серебро завоевали норвежские атлеты, отставшие от лидера на 22,5 секунды. Тройку призеров замкнули канадцы — +1.05,8.