Украинские лыжницы выиграли смешанную эстафету на Паралимпиаде-2018

Украинские лыжницы выиграли золото в смешанной эстафете 4 по 2,5 км на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

В составе сборной Украины выступали Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова. Они финишировали за 24 минуты и 31,9 секунды.

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Второе место заняли канадские спортсменки, отстав от лидера на 50,0 секунды. Тройку лидеров замкнули немецкие лыжницы — +53,4.

Российская команда заняла шестое место. В составе сборной России выступили Марта Зайнуллина, Анна Миленина, Ирина Гуляева и Михалина Лысова со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым.