«Коламбус» Бобровского и Панарина одолел «Оттаву» в матче НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» на своем льду обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Бун Дженнер и Маркус Нутиваара. У гостей автором единственного гола стал Александр Барроуз.
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Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 из 23 бросков. Форвард Артемий Панарин результативными действиями не отметился.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
0:1 — Барроуз (О'Брайен) — 12:16,
1:1 — Дженнер (Ванек) — 16:21,
2:1 — Нутиваара (Бьёркстранд, Фолиньо) — 36:01 (5x4)