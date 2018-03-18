Российские керлингистки обыграли Шотландию на старте чемпионата мира

Команда Виктории Моисеевой РИА Новости

Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии в первом матче на чемпионате мира в Канаде, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу россиянок.

В составе российской команды выступают Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Анна Сидорова.

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Следующим соперником сборной России станет команда США. Встреча состоится 18 марта.

Чемпионат мира проходит в канадском городе Норт-Бей.