Чешский биатлонист испугался ехать в Россию из-за возможной подмены допинг-проб

Чешский биатлонист Михал Крчмар поддержал решение своей сборной бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Слова спортсмена приводит Sport iDNES.

«Я боюсь ехать в Россию, потому что там нет антидопингового агентства, которое бы соответствовало Кодексу WADA. Не уверен, что мои допинг-пробы будут в безопасности. Никто не знает, что могут сделать с ними.

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Если русские пишут нам письма с угрозами, то и допинг-пробы смогут подменить. Так же, как они меняли свои грязные пробы на чистые, они поменяют наши чистые на грязные», — заявил биатлонист.

Ранее в ФИФА дали официальный комментарий по поводу бойкота чемпионата мира — 2018.