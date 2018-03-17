Тренерам разрешили использовать мобильную связь в тактических целях на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что на чемпионате мира 2018 года тренеры смогу использовать мобильную связь.

«Условно, тренер получит возможность во время игры напрямую общаться с аналитиками из своего штаба и получать какую-то оперативную информацию», — цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение утвердить четвертую замену в дополнительное время матчей стадии плей-офф на чемпионате мира — 2018.