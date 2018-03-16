Полузащитник ЦСКА Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин победил в голосовании за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Головин, который отметился забитым мячом в ответном матче 1/8 финала турнира с французским «Лионом», в опросе опередил нападающего мадридского «Атлетико» Фернандо Торреса, полузащитник римского «Лацио» Лукаса Лейву, а также форварда чешской «Виктории Пльзень» Марека Бакоша.

В матче «Лион» — ЦСКА армейцы одержали победу со счетом 3:2 и пробились в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграют с лондонским «Арсеналом».