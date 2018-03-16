Американский биатлонист предложил спортсменам почитать доклад Макларена

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли заявил, что национальные команды Норвегии, Швеции и Германии вынуждены принять участие на этапе Кубка мира в Тюмени, так как они проводят соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.

«Норвегия, Швеция и Германия — организаторы этапов Кубка мира, а IBU принимает решение о том, где проводить соревнования. Это означает, что эти сборные практически вынуждены ехать в Тюмень. Об этом знают в IBU», — цитирует Бэйли NRK.

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Также биатлонист предложил спортсменам почитать доклады Дениса Освальда, Самюэля Шмидта и Ричарда Макларена.

«Посмотрите доклады Освальда, Шмидта, Макларена. Прочитайте сами доклады, прочитайте приложения и выводы. В них очень ясное изложение, основанное на фактах, того, что происходило в России в последние годы», — добавил Бэйли.

Ранее сообщалось, что Бэйли разочарован тем, что российские спортсмены принимают участие в этапах Кубка мира.