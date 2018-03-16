Тренер «Лиона» назвал самым тяжелым моментом в карьере поражение от ЦСКА

Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио рассказал, что команда испытывает чувство стыда после матча с ЦСКА в ответном поединке 1/8 Лиги Европы. Слова специалиста приводит ТАСС.

ЦСКА обыграл «Лион» 3:1 и вышел в четвертьфинал турнира.

«Матч был очень-очень трудный, результат плохой. В первом тайме были моменты, когда можно было забивать, но не получилось, очень жаль. Во второй половине играл намного лучше, но не получилось выиграть, и нам сегодня даже стыдно перед клубом и болельщиками», — сказал Женезио.

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Он отметил, что вылет команды не обусловлен тем, что в ней много молодых игроков.

«Футболисты просто неправильно вели себя после матча — нужно было бороться более жестко и забивать голы, но этого не произошло. Последние 20 минут играли хорошо, жаль, что не удалось пройти дальше», — добавил специалист.

Он назвал этот момент самым сложным в карьере.

«Ожидали положительного результата, и поражение не должно было произойти», — заключил Женезио.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы.