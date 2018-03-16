Россиянка Кочерова заняла четвертое место в биатлонной гонке на Паралимпиаде
Российская биатлонистка Наталья Кочерова стала четвертой в гонке на 12,5 км в классе «сидя» на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Ее результат на финише 51 минута 53,1 секунды, с одним промахом.
Победу одержала немка Андреа Эскау (49:41,2; 0), серебряным призером стала американка Оксана Мастерс (50:00,0; 0). Бронзу завоевала белоруска Лидия Графеева (50:57,0; 1).
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Паралимпийские игры — 2018. Биатлон в классе «сидя». Женщины
1. Андреа Эскау (Германия) — 49:42,2
2. Оксана Мастерс (США) — 50:00,0
3. Лидия Графеева (Белоруссия) — 50:57,0
4. Наталья Кочерова (Россия) — 51:53,1