«Питтсбург» обыграл «Монреаль» благодаря шайбе и передаче Малкина
«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:3, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей отличились Фил Кессел, Евгений Малкин, для которого эта шайба стала 40-й в сезоне, Брайан Раст, а также дубль на счету Патрика Хернквиста. У «Монреаля» отметились Арттури Лехконен, Пол Байрон и Николас Делорье.
Малкин также отметился голевой передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
1:0 — Лехконен (Питри, Гальченюк) — 03:15
2:0 — Байрон (Галлахер, Гальченюк) — 06:31 (5x4),
2:1 — Кессел (Раст, Брассар) — 10:05
2:2 — Хернквист (Малкин, Летанг) — 14:33
2:3 — Малкин (Летанг, Кросби) — 30:30 (5x4),
3:3 — Делорье (Карр, Друен) — 32:57
3:4 — Хернквист (Хагелин, Дюмулин) — 52:24
3:5 — Раст (Хернквист, Олексиак) — 58:07 (en)