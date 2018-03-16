Головин номинирован на звание игрока недели в Лиге Европы

Игроки ЦСКА Понтус Вернблум (слева) и Александр Головин Reuters

Полузащитник ЦСКА Александр Головин номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает ТАСС.

В победном матче с «Лионом» (3:1), после которого армейцы обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира, на счету Головина забитый мяч.

Помимо россиянина в список номинантов попали нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес, нападающий «Виктории» Марек Бакош и полузащитник «Лацио» Лукас Лейва, отмечает пресс-служба Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

Ранее стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.