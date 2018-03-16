Манчини не задумывается о своем будущем в «Зените»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини после ответного матча 1/8 Лиги Европы с немецким «РБ Лейпцигом» отметил, что не задумывается о будущем в команде. Слова специалиста приводит корреспондент «Газеты.Ru» Константин Лесик.

«Честно говоря, я не задумываюсь о своем будущем. Мне это не интересно. Мы выступили в Лиге Европы лучше, чем в прошлом году. У нас вообще получилось неплохо в Европе: мы ездили к сильным соперникам, многих обыгрывали», — сказал Манчини.

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Он отметил, что в матче с «Лейпцигом» «Зениту» немного не повезло.

«Но такое в футболе бывает, соперник был тоже очень сильным.

Что касается чемпионата России: чтобы проводить похороны, нужно, чтобы был покойник. У нас еще восемь игр в чемпионате, все еще возможно. Так что стоит посмотреть на итоговый результат», — добавил Манчини.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сыграл с «Лейпцигом» вничью и вылетел из Лиги Европы.