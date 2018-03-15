Биатлонист Гараничев назвал седьмое место в спринте высоким результатом

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился мнением о своем выступлении в спринтерской гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене. По его мнению, спортсмену удалось показать высокий результат, передает «Советский спорт».

«По дистанции шел в хорошем темпе. Главное, что справился со стрельбой и смог показать качественную работу на огневых рубежах, как это было на этапах Кубка России. Сегодня удалось совместить хороший ход и чистую стрельбу, что помогло показать высокий результат. Что касается второго круга, то Мартен Фуркад, возможно, экономил силы, а я знал, что хорошо идет Лукаш Хофер, поэтому работал на максимуме. Последний круг дался тяжело, я терпел на зубах», — сказал Гараничев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Гараничев финишировал седьмым в спринте на этапе Кубка мира. Победу одержал норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд.