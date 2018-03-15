Норвежец Л'Абе-Лунд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене
Норвежский биатлонист Хенрик Л'Абе-Лунд стал победителем спринтерской гонки на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Хольменколлене, сообщает ТАСС.
Л'Абе-Лунд финишировал за 26 минуты и 10,3 секунды.
Второе место занял его соотечественник Йоханнес Бё, отставший от лидера на 6,1 секунды. Тройку лидеров замкнул француз Мартен Фуркад — +6,9.
Среди российских биатлонистов стал Евгений Гараничев, который занял седьмое место с отставанием от лидера на 23,3 секунды.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) — 26.10,3 (0),
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +6,1 (1),
3. Мартен Фуркад (Франция) — +6,9 (0)...
7. Евгений Гараничев (Россия) — +23,3 (0)...
16. Дмитрий Малышко (Россия) — +52,3 (1)...
18. Антон Шипулин (Россия) — +56,5 (0)...
27. Максим Цветков (Россия) — +1.11,8 (1)...
52. Антон Бабиков (Россия) — +2.10,1 (2)...
70. Матвей Елисеев (Россия) — +2.27,2 (2).