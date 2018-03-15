Кержаков был рекомендован техкомитетом РФС на пост тренера юношеской сборной России
Технический директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков рассказал, что на пост тренера юношеской сборной страны (игроки 2001 г. р.) был рекомендован Александр Кержаков. Слова Лексакова приводит ТАСС.
«Технический комитет рекомендовал Александра Кержакова на пост старшего тренера сборной России для игроков 2001 года рождения», — сказал технический директор.
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Он отметил, что утверждение кандидатуры является прерогативой исполкома РФС.
Ранее сообщалось, что Кержаков возглавит юношескую сборную России.