Неймар выложил фотографию в инвалидной коляске и процитировал Хокинга

Форвард «ПСЖ» Неймар выложил фотографию, на которой он сидит в инвалидной коляске. Фото опубликовано на странице спортсмена в твиттере.

Бразилец подписал изображение цитатой физика Стивена Хокинга: «Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались».

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Неймар перенес операцию в связи с травмой пятой плюсневой кости, полученной в матче чемпионата Франции с «Марселем». Восстановление займет около трех месяцев.

Хокинг скончался 14 марта на 77 году жизни.