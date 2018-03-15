Неймар выложил фотографию в инвалидной коляске и процитировал Хокинга
Форвард «ПСЖ» Неймар выложил фотографию, на которой он сидит в инвалидной коляске. Фото опубликовано на странице спортсмена в твиттере.
Бразилец подписал изображение цитатой физика Стивена Хокинга: «Вы должны иметь позитивное мышление и извлекать максимум из любой ситуации, в которой оказались».
Реклама
Неймар перенес операцию в связи с травмой пятой плюсневой кости, полученной в матче чемпионата Франции с «Марселем». Восстановление займет около трех месяцев.
Хокинг скончался 14 марта на 77 году жизни.
Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.— Neymar Jr (@neymarjr) 14 марта 2018 г.
Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b