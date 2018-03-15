Российские керлингисты обыграли швейцарцев на Паралимпиаде
Россияне обыграли сборную Швейцарии в матче предварительного раунда турнира по керлингу на колясках среди смешанных команд на Паралимпиаде-2018, сообщает ТАСС.
Российская команда, в составе которой выступили Константин Курохтин (скип), Марат Романов (вице-скип), Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, переиграли швейцарцев со счетом 6:4.
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Сборная России делит пятую позицию с командами Швейцарии и Великобритании. В следующий раунд пройдут четыре лучшие команды.
Заключительную встречу россияне проведут против шведов.