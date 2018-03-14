Медведев поздравил Миленину, Лысову и Бугаева с завоеванием медалей на Паралимпиаде

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился с поздравительными словами в адрес российской лыжницы Анны Милениной, Михалины Лысовой и горнолыжника Алексея Бугаева, который завоевали медали на Паралимпийских играх 2018 года.

«Поклонники лыжного спринта верили в вашу победу, и вы не подвели. В финале соревнований преодолели дистанцию за считанные минуты, превзошли соперниц, показали прекрасный результат. Золотая медаль - достойная награда за ваш труд, упорство и силу духа. Показать такой результат вы смогли благодаря упорным тренировкам, собранности, настоящему спортивному характеру и, конечно, отличной работе наставников. В соревнованиях по гигантскому слалому вы проявили высокое мастерство, мужество, упорство. И вновь стали призером XII Паралимпийских зимних игр. Серебряная медаль — заслуженная награда за ваш труд и огромную волю к победе», — цитирует Медведва ТАСС.

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Миленина стала победительницей лыжного спринта классическим стилем в категории «стоя». Лысова завоевала серебро в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения. Бугаев в гигантском слаломе в классе «стоя» также выиграл серебряную медаль.

Ранее министр спорта России Павел Колобков выразил благодарность российским паралимпийцам, а также их тренерам за завоевание медалей на Паралимпиаде в Пхенчхане.