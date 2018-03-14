Экс-глава ВФЛА не видит здравого смысла в решении Украины бойкотировать соревнования в России

Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России.

«С самого начала олимпийского движения декларировалось — спорт находится вне политики. В какой-то период времени спорт даже помогал политике выстраивать отношения между государствами, как это было, например, в 70-е годы. Но сейчас, к сожалению, спорт идет за политикой.

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Так что ничего хорошего от украинских спортивных чиновников я не ожидал. Спорт стал частью государственной политики в ведущих странах мира — в том числе и в России, оказавшись заложником тех решений, которые принимает страна. И учитывая негативное развитие событий на Украине, я подобного ждал давно», — сказал Балахничев.

Он также отметил, что украинские спортсмены зависимы от деятельности членов правительства страны и из-за этого страдают.

«В общем, я не вижу в этом решении Украины никакого здравого смысла — вижу тут лишь политические подоплеки. По его вине полностью разрушается содержание спорта: атлеты не могут соревноваться на высочайшем уровне, конкурировать на мировой арене», — заключил Балахничев.

Ранее Министр спорта Украины Игорь Жданов поставил подпись под указом, в котором сообщается, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России.