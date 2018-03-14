Круглов: отсутствие биатлонистов США и Украины в Тюмени не станет потерей

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов в интервью «Газете.Ru» прокомментировал решение сборной Украины по биатлону принять сторону других национальных команд и отказаться от участия в заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени.

«Думаю, что ожидаемое отсутствие в Тюмени сборных США, Канады, Чехии и Украины — не самая грандиозная потеря, ведь лидеры в любом случае будут участвовать в соревнованиях. Естественно любой человек и любая страна вправе высказывать собственное мнение — и коль скоро они к этому пришли, это их право. Другое дело, что в биатлоне хотелось бы главенствования именно самого спорта, чтобы он был максимально дистанцирован от всего происходящего на политической арене в наши дни», — сказал Круглов.

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Он также выразил надежду на то, что в будущем подобных проблем не возникнет.

«Биатлон, на мой взгляд, является дружной спортивной семьей, а подобного рода решения ни самих спортсменов, ни федерации, конечно, не красят», — добавил серебряный призер Олимпиады-2006.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону отказалась приезжать на соревнования в Россию.