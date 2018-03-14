Колосков: недальновидная политика Украины нарушает исторические устои спорта

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что решение Министерства спорта Украины запретить украинским атлетам выступать на соревнованиях в России является нерациональным.

«Это очень недальновидная политика, которая грубо нарушает устоявшиеся исторические устои спорта. Плюс нельзя забывать, что в данном случае украинский спорт могут постигнуть серьезные последствия, ведь некоторые соревнования, которые украинцы будут бойкотировать, являются отборочными к следующим мероприятиям — вплоть до Олимпийских игр. Но тамошние чиновники, видимо, этого не понимают. И эта узколобость настораживает», — сказал Колосков.

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Он также поделился мысли о том, не могла ли сборная Украины по футболу специально провалить отборочный этап чемпионата мира — 2018, чтобы не ехать в Россию.

«Нет, конечно, не думаю, что Украина намеренно не вышла на чемпионат мира. Во-первых, тогда и близко не было никакого официального решения украинских властей о бойкоте соревнований. Кроме того, предстоящий мундиаль ведь проводит фактически не России, а ФИФА. Это совершенно разные вещи, на мой взгляд», — добавил Колосков.

Ранее президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак пошутил относительно того, что сборная Украины по футболу специально не смогла пройти отборочный этап чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в России.