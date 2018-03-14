Биатлонистка Воронина стала третьей в суперспринте на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Тамара Воронина завоевала бронзу в суперспринте на дистанции 4 км на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.

Воронина отстала от лидера на 16,8 секунды и использовала один дополнительный патрон на четырех огневых рубежах.

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Победу в гонке одержала немка Каролин Хорхлер, финишировавшая за 12 минут и 19,1 секунды. Второй стала ее соотечественница и родная сестра Надин Хорхлер + 10,7.

Биатлон. Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Суперспринт. 4 км

Женщины

1. Каролин Хорхлер (Германия) — 12.19,1,

2. Надин Хорхлер (Германия) — + 10,7,

3. Тамара Воронина (Россия) — +16,8...

4. Евгения Павлова (Россия) — +17,4...

8. Маргарита Васильева (Россия) — +42,3...

11. Ирина Услугина (Россия) — +53,1...

14. Кристина Резцова (Россия) — +1.11,0.