Биатлонистка Воронина стала третьей в суперспринте на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Тамара Воронина завоевала бронзу в суперспринте на дистанции 4 км на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.
Воронина отстала от лидера на 16,8 секунды и использовала один дополнительный патрон на четырех огневых рубежах.
Победу в гонке одержала немка Каролин Хорхлер, финишировавшая за 12 минут и 19,1 секунды. Второй стала ее соотечественница и родная сестра Надин Хорхлер + 10,7.
Биатлон. Кубок IBU. Ханты-Мансийск. Суперспринт. 4 км
Женщины
1. Каролин Хорхлер (Германия) — 12.19,1,
2. Надин Хорхлер (Германия) — + 10,7,
3. Тамара Воронина (Россия) — +16,8...
4. Евгения Павлова (Россия) — +17,4...
8. Маргарита Васильева (Россия) — +42,3...
11. Ирина Услугина (Россия) — +53,1...
14. Кристина Резцова (Россия) — +1.11,0.