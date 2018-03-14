Умер шестикратный победитель турниров Большого шлема Кен Флэк

Бывший американский теннисист Кен Флэк скончался на 55-м году жизни, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Мне больно говорить о том, что наш большой друг Кен Флэк скончался прошлой ночью в окружении своей семьи. К сожалению, врачи не смогли обнаружить сепсис достаточно быстро, прежде чем он поразил все его органы. Я знаю, что Кен сражался до конца и теперь он на небесах», — написала супруга теннисиста Роберта Сегусо Карлинг Бассет в своем фейсбуке.

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Сообщается, что неделю назад Флэк заболел бронхитом. Через четыре дня он развился в пневмонию, а затем в сепсис.

Флэк является двукратным победителем Уимблдона в парном разряде, в котором он выигрывал вместе с Робертом Сегусо в в 1987 и 1988 годах. Также он является олимпийским чемпионом Игр-1988 в Сеуле. Вместе с Риком Личем теннисист победил в турнире US Open в 1993 году.