Лыжница Лысова назвала тяжелейшей спринтерскую гонку на Паралимпиаде

Российская лыжница Михалина Лысова отметила, что сделала все для завоевания серебряной медали в спринте среди слабовидящих на Паралимпиаде в Пхенчхане. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Гонка тяжелейшая, но мне сегодня гораздо легче — наконец-то я бежала. Было множество всяких факторов, в том числе и акклиматизация.

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Кроме того, в лыжне была практически вода, по ней лыжи не ехали. Но настроение хорошее, удовлетворенность есть, на сегодняшний день я сделала все, что могла», — отметила спортсменка.

Она отметила, что в какой-то момент до старта Игр уже смирилась с тем, что российских спортсменов не допустят до участия.

«Хотелось подойти к этому старту в шикарной форме, но в какой то момент мы просто бросили подготовку, смирились уже с тем, что не поедем. Но потом поняли, что еще рано, что выступать будем», — отметила Лысова.

Ранее сообщалось, что Лысова стала обладательницей серебра по итогам спринта.