Немецкий футбольный союз выступил против отказа от ЧМ-2018

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель выступил против бойкота чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот.

Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях», — отметил Гриндель, слова которого приводит DPA.

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Вице-президент организации Райнер Кох поддержал коллегу, добавив, что против вмешательства политики в дела спорта.

«Использование спортивного события и его участников в политических целях не соответствует нашим ценностям», — сказал Кох.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о возможном отказе английской сборной от участия на ЧМ-2018.