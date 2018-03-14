Горнолыжник Бугаев завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде
Россиянин Алексей Бугаев завоевал серебро в горнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Он показал результат 2 минуты 13,49 секунды.
Обладателем золота стал швейцарец Тео Гмур (2:12,47). Бронзу завоевал канадец Алексис Гимонд (2:13,67).
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Паралимпийские игры — 2018. Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом в классе «стоя»
1. Тео Гмур (Швейцария) — 2:12,47
2. Алексей Бугаев (Россия) — 2:13,49
3. Алексис Гимонд (Канада) — 2:13,67