Губерниев раскритиковал украинскую власть за бойкот российских соревнований

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Федерации биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени и этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщает «Советский спорт».

«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона!

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Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но... Увы и ах!

Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют», — написал Губерниев.

Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отказался разговаривать с российскими журналистами.