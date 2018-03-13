Губерниев раскритиковал украинскую власть за бойкот российских соревнований
Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Федерации биатлона Украины бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени и этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске, сообщает «Советский спорт».
«Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени! Жаль, безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона!
Хорошая команда, отличные тренеры, сильный руководитель Володя Брынзак — мы давно дружим, но... Увы и ах!
Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России! Знаю, как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты... А безумцы... пусть дальше вопят и воняют», — написал Губерниев.
Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отказался разговаривать с российскими журналистами.
Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап в Тюмени !!! Жаль , безумцы у власти в этой стране все же дожали адекватное руководство украинского биатлона !!! Хорошая команда , отличные тренеры , сильный руководитель Володя Брынзак - мы давно дружим , но ......... увы и ах !!!! Мы всегда рады видеть украинских спортсменов в России !!!!!Знаю , как биатлонисты Украины любят Тюмень и Ханты ..... А безумцы ..... пусть дальше вопят и воняют ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #украина #россия #спорт #бойкот #тюмень #безумие #придурки #упыри #балбесы #чмыри #слабаки #горячиеголовы #партиявойны