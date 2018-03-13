В Казахстане прокомментировали возможное проведение Олимпиады-2026

Казахстан не планирует подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

«Казахстан не планирует участвовать в борьбе за право провести Олимпиаду-2026. Вместо этого мы будем рассматривать возможность принять следующие Игры», — сказал вице-президент НОК Казахстана Андрей Крюков.

Место проведения Олимпиады-2026 выберут на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. В числе претендентов на проведение Игр называются Калгари (Канада), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).