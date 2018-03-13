Член британского парламента: Моуриньо получит кровавые деньги из российского бюджета

Член британского парламента Крис Брайант оценил предстоящую работу главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо на телеканале RT, сообщает «Советский спорт».

«На мой взгляд, это кровавые деньги, которые платятся напрямую из российского бюджета», — цитирует представителя парламента The Independent.

Ранее сообщалось, что Моуриньо станет экспертом RT на время чемпионата мира — 2018. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян прокомментировала слухи о том, что Моуриньо получит гонорар в размере £1 млн.