Прокуратура Греции обвинила российского президента ПАОК в нарушении регламента

Прокуратура Греции обвинила президента ПАОКа, российского бизнесмена Ивана Саввиди, в нарушении спортивных регламентов. Об этом сообщила представитель пресс-службы российского холдинга «Группа Агроком», принадлежащего Саввиди, слова которой приводит ТАСС.

«Ему предъявлено обвинение в нарушении спортивных регламентов. Не более. Ни о каких угрозах и оружии речь не идет», — отметил представитель пресс-службы.

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Во время матча ПАОК — АЕК Саввиди выбежал на поле с огнестрельным оружием, угрожая судье матча.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах.