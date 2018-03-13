Биатлонистка Лысова стала второй в индивидуальной гонке на Паралимпиаде
Россиянка Михалина Лысова завоевала серебро в индивидуальной биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.
Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Ее финишный результат составил 40 минут 12,4 секунды с одним промахом.
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Золотую медаль завоевала украинка Оксана Шишкова (37:58,9; 0). Бронзовой призеркой стала немка Клара Клуг (42:01,6; 1).
Паралимпийские игры — 2018. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка среди спортсменов с нарушением зрения
1. Оксана Шишкова (Украина) — 37:58,9
2. Михалина Лысова (Россия) — 40:12,4
3. Клара Клуг (Германия) — 42:01,6