Биатлонистка Румянцева завоевала золото на Паралимпийских играх — 2018

Российская биатлонистка Екатерина Румянцева заняла первое место в гонке на 10 км в классе «стоя» на Паралимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС.

Румянцева показала время 34 минуты и десять секунд.

Второе место заняла еще одна россиянка Анна Миленина, которая финишировала за 35 миинут и 30 секунду. Бронзу завоевала украинка Людмила Ляшенко — 36.23,6.

Реклама

Паралимпиада-2018. Биатлон. Гонка в классе «стоя». 10 км

Женщины

1. Румянцева (Россия) — 34.10,0,

2. Миленина (Россия) — 35.30,0,

3. Ляшенко (Украина) — 36.23,6.