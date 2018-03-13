Макарова и Веснина вышли в третий круг турнира в США в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли соперниц из Белоруссии Викторию Азаренко и Арину Соболенко в матче второго круга в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая длилась час и 14 минут, завершилась победой россиянок в двух партиях со счетом 6:4, 6:3.

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В следующем матче Макарова и Веснина встретятся с Ларой Арруабаррена и Аранчей Парра-Сантонха из Испании.

Индиан-Уэллс (ж) 2018. Парный разряд. 2-й круг

Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия) — Виктория Азаренко / Арина Соболенко (Белоруссия) — 6:4, 6:3