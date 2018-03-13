Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», сообщает ТАСС.
Таким образом, он достиг отметки в 600 голов в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. На это у Овечкина ушло 990 проведенных матчей в НХЛ.
В истории лиги 32-летний россиянин стал 20-м игроком, которому удалось забросить 600 шайб. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 894 голов.
Кроме того, Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 600 шайб в менее чем 1000 матчах.
На данный момент в игре «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» идет второй период, хозяева ведут со счетом 2:1.
THERE IT IS!!! #600VI!!!!! #ALLCAPS pic.twitter.com/PJg9klAPYe— Washington Capitals (@Capitals) 13 марта 2018 г.
4TH PLAYER EVER TO 600 GOALS IN UNDER 1,000 GAMES! #600VI pic.twitter.com/zC15pXkORd— Washington Capitals (@Capitals) 13 марта 2018 г.