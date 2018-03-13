Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», сообщает ТАСС.

Таким образом, он достиг отметки в 600 голов в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. На это у Овечкина ушло 990 проведенных матчей в НХЛ.

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В истории лиги 32-летний россиянин стал 20-м игроком, которому удалось забросить 600 шайб. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки — 894 голов.

Кроме того, Овечкин стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, который забросил 600 шайб в менее чем 1000 матчах.

На данный момент в игре «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» идет второй период, хозяева ведут со счетом 2:1.