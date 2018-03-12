Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске

Тренерский штаб сборной России опубликовал состав на этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает RT.

В состав сборной вошли: Игорь Малиновский, Василий Томшин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Никита Поршнев, Алексей Волков; Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Евгения Павлова, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева, Тамара Воронина.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ольга Подчуфарова выступит на чемпионате России, который также пройдет в Ханты-Мансийске.