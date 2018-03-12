Российская лыжница пообещала задать жару соперницам на Паралимпиаде

Российская лыжница Анна Миленина, завоевавшая серебро Паралимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе стоя, прокомментировала свой результат. Слова спортсменки приводит ТАСС.

«Это не конец, все еще впереди, мы еще дадим жару — силы на следующие гонки остались. Хотя не окажись мы сегодня на пьедестале, настрой, возможно, был бы и иным.

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А так завтра с новыми силами на старт — лыжная гонка на 10 км. В целом сегодня гонка далась проще предыдущей», — сказала Миленина.

Ранее сообщалось, что Миленина выиграла серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом. Золото досталось ее соотечественнице Екатерине Румянцевой.