Базы сборных Дании, Швеции и Исландии на ЧМ-2018 будут готовы к апрелю

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда рассказал о том, когда будет завершено строительство тренировочных баз в Анапе и Геленджике, где во время чемпионата мира по футболу разместятся сборные Дании, Швеции и Исландии. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуатацию — апрель 2018 года.

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На всех этих площадках завершаются работы по строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории», — заявил Долуда.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович проведет переговоры с представителями ФИФА после инспекционного визита организации на стадионы чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.