Лыжница Румянцева стала двукратной Паралимпийской чемпионкой

Россиянка Екатерина Румянцева завоевала золотую медаль в лыжной гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе «стоя» на Паралимпиаде, сообщает ТАСС.

Второй стала другая россиянка Анна Миленина. Бронза досталась украинке Людмиле Ляшенко.

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Румянцева стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхенчхане она завоевала золото в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом.

Паралимпийские игры — 2018. Лыжные гонки. Женщины. 15 км свободным стилем в классе «стоя»

1. Екатерина Румянцева (Россия)

2. Анна Миленина (Россия)

3. Людмила Ляшенко (Украина)